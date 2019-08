Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, resta in uscita. Due sono i club che maggiormente stanno pensando al centrocampista campione del mondo con la Francia: Paris Saint-Germain e Manchester United. Al momento, nelle intenzioni di Paratici, la cessione di Matuidi è certamente in secondo piano: il mediano è infatti difficile da collocare, ma allo stesso tempo è assolutamente vitale per Maurizio Sarri, che nello scacchiere di centrocampo ha bisogno di una pedina duttile come quella del francese. Insomma, la Juve non se ne vuole sbarazzare assolutamente. Ma se dovesse arrivare l'offerta giusta, ecco, le cose potrebbero pure cambiare.