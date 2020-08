Un messaggio criptico, postato su tutti i propri profili social nel giorno del sempre più probabili addio. Blaise Matuidi non ha infatti annunciato l'addio alla Juventus, ma ha ribadito di essere pronto per una nuova stagione: "Una stagione speciale, con tante gioie, e il disappunto per la Champions League. Terzo scudetto di fila, non bisogna mai dare nulla per scontato o normale. Ora è tempo per una breve vacanza prima del calcio d'inizio della nuova stagione. Dai sempre il massimo!"