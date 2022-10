L'ex centrocampista dellaBlaiseè stato intervistato ai microfoni di Tuttosport. Ha parlato anche del forte legame con Paul. Queste le sue parole:"Ci sono giocatori incontrati nella mia carriera con i quali ho un rapporto profondo, più di quello che si crea tra "semplici" compagni di squadra. Penso a quelli che sono cresciuti con me al Saint-Etienne, ma penso anche ad alcuni ragazzi conosciuti in Nazionale, come Paul Pogba e Mamadou Sako, con loro ho creato legami molto forti, abbiamo vissuto momenti speciali insieme".