Blaise Matuidi, centrocampista della Juventus, ha parlato sulle pagine de L'Equipe del proprio futuro con la maglia bianconera. Queste le sue dichiarazioni: "Mi resta un anno di contratto, più un altro con opzione. Sto bene alla Juventus. Dopo il Mondiale non ho avuto molto tempo per fermarmi a pensare, perché, se l'avessi fatto, un altro avrebbe preso il mio posto. L'arrivo di Cristiano Ronaldo, il fatto di vederlo lavorare quotidianamente, non ti lascia molta scelta. Ha vinto tutto. Dici a te stesso che quando avrai vinto tutto, ti domanderai: 'Cosa posso vincere di altro?'. Non lui. Lui vuole sempre fare di più. In allenamento, vuole vincere sempre, non è mai contento quando perde. E non sto raccontando bugie".