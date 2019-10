Tempo di rinnovi in casa Juventus: per quanto riguarda il centrocampista Blaise Matuidi, sarebbe presente una clausola per un rinnovo automatico esercitabile dal club bianconero. L’esercizio di tale clausola limiterebbe il bisogno di ulteriori trattative: sarebbe infatti già prevista anche una commissione da 800mila euro per Mino Raiola, procuratore dell’ex PSG.