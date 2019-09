Il contratto di Blaise Matuidi scade al termine della stagione ma secondo quanto riporta Tuttosport c'è una clausola nel contratto del centrocampista francese che dà alla Juve la facoltà di prolungare il contratto del calciatore per un'ulteriore stagione, quindi fino a giugno 2021. Matuidi sembrava essere fuori dai piani di Maurizio Sarri ma ha giocato titolare nelle prime due partite della stagione contro Parma e Napoli. Blaise, tra l'altro, è rimasto sempre in campo ed ha incassato i complimenti di Martusciello dopo la vittoria sui partenopei: "Mi sono affezionato, è simile a me quando giocavo. Magari segnavo di più ma non correvo tanto come lui".