Il contratto di Blaise Matuidi con la Juve è in scadenza nel giugno del 2020 ma, secondo quanto riferito dal Corriere dello Sport, nell'accordo in essere è inserita un'opzione di rinnovo esercitabile dai bianconeri. Già prevista inoltre la commissione per l'agente del giocatore, Mino Raiola, di 800 mila euro.