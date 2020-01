Blaise Matuidi, in zona mista, ha commentato Roma-Juve.



SOFFERTO - “Abbiamo fatto bene per 60 minuti e poi abbiamo sofferto un po’, ma l’importante è vincere con grande spirito. Poi le occasioni possono capitare anche agli altri, le partite durano 90 minuti. Noi dobbiamo lavorare e stare meglio in campo difensivamente e offensivamente. Abbiamo avuto occasioni anche per fare il terzo gol, ora dobbiamo lavorare. L’adattamento con Sarri procede bene, in alcune partite abbiamo fatto grande calcio. La Roma è una squadra difficile da affrontare.”



INFORTUNI - “Abbiamo saputo di Zaniolo adesso. Mi spiace per questo infortunio. In bocca al lupo a lui. Per Demiral vediamo domani, deve fare gli esami ma speriamo non sia nulla di grave”.



DEMIRAL - “Siamo preoccupati, vediamo domani”.



CAMPIONE D'INVERNO - “È ancora troppo presto per pensare alla fine. Dobbiamo continuare a lavorare. Oggi era una partita importantissima da vincere, lo abbiamo fatto e abbiamo giocato bene 60 minuti. Dopo abbiamo rischiato il pareggio ma abbiamo avuto anche le occasioni per segnare un altro gol. Siamo contenti per la vittoria”



ACCONTENTATA - “C’era anche l’avversario che ha fatto bene con tanti giocatori offensivi. Noi dobbiamo continuare a fare meglio nei 90 minuti”.



RONALDO - “È un giocatore di un altro livello, lo sappiamo. Ora dobbiamo continuare ad aiutarlo”.



INTER-ATALANTA - “Vista? Sì. L’Atalanta anche ha fatto una grande gara ma noi dobbiamo pensare a noi stessi. Se noi facciamo il nostro lavoro lo scudetto lo vinciamo noi, anche se dobbiamo avere tanto rispetto per le altre squadre. Dobbiamo lavorare per vincere tutte le partite”.