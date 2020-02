Blaise Matuidi annuncia il rinnovo di contratto con la Juve. Il centrocampista francese in un'intervista a Sport24 ha detto: "Resterò qui, il mio contratto includeva una clausola per un ulteriore anno in opzione e il club ha deciso di esercitarla. Sono molto felice di continuare un'altra stagione qui. Non ho mai avuto dubbi perché ho sentito la fiducia di tutte le parti. È certo che sto invecchiando e in questa scelta, penso anche alla mia famiglia che ama Torino". Ormai prossimo all'accordo, Matuidi sarà ancora bianconero.