Ci sono anche segnali di mercato nel primo tempo di Roma-Juventus. Matuidi si fa male e Sarri indica subito a Bernardeschi di scaldarsi, poi il francese si riprende e rimane in campo. L'indizio però arriva dal fatto che nonostante in panchina ci sia anche Emre Can, l'allenatore avrebbe preferito inserire Bernardeschi da mezz'ala - sarebbe andato a destra con Rabiot dall'altra parte - piuttosto che dare spazio ad Emre Can, sempre più fuori dai piani di Sarri.