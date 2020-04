Allenamento con tutta la famiglia per Blaise Matuidi. Il centrocampista della Juve, con la moglie e i figli, si è oggi allenato in giardino, tra risate e sforzi fisici. A documentarlo due video, inseriti su Instagram dalla moglie Isabelle.



Alla ripresa del campionato bisognerà capire come tornerà Matuidi dopo il periodo di quarantena che per lui è stato ancora più complicato perché trovato positivo al coronavirus. Il centrocampista francese è completamente guarito dopo la negatività del doppio test svolto una decina di giorni fa, non è più costretto all'isolamento domiciliare e la testa può tornare a concentrarsi sulla Juventus. L'incognita è legata alla forma fisica: con tante partite in tempi ristretti - probabilmente si giocherà una volta ogni due/tre giorni - a 33 anni i tempi di recupero sono sicuramente più lunghi e il rischio è quello di non averlo sempre in forma.