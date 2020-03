Blaise Matuidi è ritornato al centro della Juve. Nel cuore del centrocampo a dare muscoli e corsa c'è di nuovo lui. Merito, rivela Tuttosport, di un allenamento speciale con l'ex compagno di squadra Andrea Barzagli, ora parte dello staff di Maurizio Sarri come mister della difesa. Insieme a Barzagli, Matuidi si è dedicato a delle sessioni individuali e supplementari per migliorare velocità e tecnica di precisione dei passaggi, con triangolazioni ed esercitazioni con le porte piccole. Per essere sempre al centro del progetto.