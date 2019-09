Blaise Matuidi ha segnato il raddoppio per la Juve al Wanda Metropolitano. Come riporta Sky Sport, il francese dopo la classica esultanza con l'aeroplanino è corso in panchina ad abbracciare il connazionale Adrien Rabiot ma anche Gigi Buffon. Peccato che pochi minuti dopo i bianconeri abbiano subito il gol del 2-1 che ha riaperto la partita. Segui qui il live di Atletico-Juve