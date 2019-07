e si è già concessa una sessione di allenamento sotto gli occhi dei tifosi impazziti. Tantissimi i supporter bianconeri, che hanno seguito la squadra di Maurizio Sarri nel primo allenamento in terra d'Asia, in attesa dell'esordio in amichevole di domani alle 13.30 contro il Tottenham in International Champions Cup. Tra i protagonisti, in particolare coi tifosi, c'è Blaise, poi pubblicato dalla Juventus su Twitter: