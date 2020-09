Blaise Matuidi parla di Cristiano Ronaldo in un'intervista concessa a Telefoot: "E' il migliore al mondo, un mostro di lavoro. E' il primo ad arrivare la mattina e l'ultimo ad andarsene, non ho mai visto niente del genere in vita mia". Matuidi e Ronaldo hanno giocato assieme per due stagioni alla Juventus vincendo due campionati. Il francese si è svincolato dalla Juve dopo tre stagioni in bianconero ed è un nuovo centrocampista dell'Inter Miami da questa stagione.