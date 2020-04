'Mi hai ucciso, fratello!'. Ironico e sorridente, Blaiserisponde alla Challenge lanciata da Cristiano Ronaldo in compartecipazione con la Nike. Il centrocampista francese, ancora in isolamento dopo la positività - confermata - al Coronavirus ha superato Cristiano Ronaldo, fermo a 142 addominali in 45 secondi. Ebbene? Blaise ne ha fatti 144 nello stesso tempo, esattamente due in più del portoghese. Che si è mostrato con la maglietta dei Los Angeles Lakers e in una forma fisica invidiabile. 'Mi hai ucciso, fratello!', il suo sorriso è sicuramente indice di stanchezza. E poi la battuta, da grande qual è: "Prossima volta corriamo...". Pure lì, tutta da vedere.