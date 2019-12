World class. Classe mondiale. E la foto è bellissima, perché ritrae un momento molto concitato e molto emozionante. Ve l'abbiamo raccontato qui: Higuain, capitano per qualche minuto dopo l'uscita di, ha lasciato la fascia di capitano a Cristiano Ronaldo. Ma il portoghese l'ha solo presa in prestito, perché subito dopo ha corso verso Blaisee gliel'ha consegnata. Un gesto che ha fatto felici molti tifosi, che sui social hanno ammesso anche la loro commozione. La foto è per suggellare l'istante che si fa istantanea: "World class. Grazie per questo onore", le parole di Blaise.