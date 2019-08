Dove giocherà Blaise Matuidi nella prossima stagione? Nelle scorse settimane, come racconta Eurosport Francia, ci sono stati tanti rumors attorno al futuro del centrocampista francese. Sembra difatti poco realistico che il giocatore possa rimanese alla Vecchia Signora: come raccontano nella patria del giocatore, l'obiettivo di Blaise è quello di trovare continuità per rientrare nei convocati di Euro 2020. Non sarà facile, soprattutto se continua a rifiutare tutte le possibilità arrivate alla Juventus. Prima il Psg, poi il Manchester United. Infine Lione e Marsiglia. Non passa di moda, Blaise. Ma alla Juve ha chiuso la sua esperienza, nonostante l'ultima e positiva annata.