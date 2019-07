Blaise Matuidi è tra i giocatori in uscita dalla Juve. Nelle scorse ore si era parlato di un interessamento del PSG, ma i campioni di Francia non sono l'unica squadra interessata in patria. Come riferisce Sky Sport, sul centrocampista classe 1987 si sta muovendo anche il Monaco. La Juventus valuta 25-30 milioni il suo cartellino.