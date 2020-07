Tra i giocatori della Juventus che potrebbero lasciare la Juventus c'è anche Blaise. Nonostante il rinnovo per un'altra stagione, il centrocampista francese potrebbe lasciare Torino con un anno d'anticipo. Tre, quasi quattro, quelli passati lontano dalla Francia. Lì dove potrebbe rientrare con il Lione che non ha smesso di seguire da vicino la sua situazione. I due club si affronteranno in Champions per il ritorno degli ottavi, potrebbe essere un'occasione per parlare del futuro di Matuidi.