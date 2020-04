I rischi del nostro secolo: ile gli. Ne sa qualcosa Blaise, che in una serie quasi fantozziana di sfortune, si è trovato a fare i conti con entrambi. Così, dopo la positività al coronavirus, che non sembra volerlo lasciare in pace, ecco un altro grattacapo per il francese: lUn danno non da poco, al quale il giocatore dovrà porre rimedio al più presto. D'altronde, il profilo di Matuidi ha più di 5 milioni di followers, un numero che non può passare inosservato. Come ha spiegato KingDom stesso, si tratta semplicemente di uno scherzo, per "noia", come si può leggere nelle stories che ha pubblicato sul suo profilo.