Il primo giorno non si scorda mai, neanche se sei un giocatore navigato e con tanta esperienza come Blaise Matuidi. Il centrocampista francese ha iniziato oggi l'avventura con l'Inter Miami, per cui ha salutato la Juventus qualche settimana fa. Scrive oggi sui social: "Nuova città, nuovi colori, nuova famiglia ma stesse motivazioni. Andiamo!". Da Douglas Costa - che gli scrive "buona fortuna" - a Pjanic ("Famiglia"), tanti ex bianconeri hanno voluto inviare commenti e messaggi di in bocca al lupo a Blaise. Anche Cuadrado l'ha fatto con "dale panita (forza, amico)", più 'materiale' il commento di Rabiot: "Adidas", volto a sottolineare lo sponsor in comune.