Non sono stati giorni facili quelli appena trascorsi in 'casa Matuidi', infatti dopo il difensore Daniele Rugani, anche il francese è risultato positivo al Coronavirus. Dopo la conferma della Juventus con una nota ufficiale​, ci ha pensato la moglie a tranquillizzare tutti. È stata proprio, Isabelle Matuidi, a dare la notizia della positività del centrocampista francese della Juventus con una diretta Instagram: "Rispettate le regole, andrà tutto bene. ​Matuidi non parlerà, mi ha chiesto di fare un messaggio generale. Blaise sta bene, state tranquilli. Grazie a tutti per la vicinanza", le parole della moglie del francese.



ISABELLE MATUIDI - Al fianco di Blaise Matuidi, c'è come sempre la moglie Isabelle, che è anche medico osteopata. I due si sono conosciuti giovanissimi e oggi hanno tre figli. Una donna coraggiosa e discreta Isabelle, infatti, gestisce anche un centro sportivo per bambini. Lei e Blaise si sono sposati nel 2017 ma si conoscono praticamente da una vita. L'appoggio a Matuidi anche in questi giorni difficili fanno capire la grandezza di una donna, capace di trovare il lato positivo e di mandare un messaggio agli altri anche in questa situazione complicata.