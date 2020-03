Your browser does not support iframes.

Questa sera la Juve ha comunicato che Blaise Matuidi è il secondo giocatore bianconero positivo al coronavirus. Isabelle, la moglie del francese, ha comunicato su Instagram che Blaise è a casa e sta bene. Sono già arrivati alcuni messaggi, da compagni di squadra e non, volti ad incoraggiare Matuidi. Da Benatia, ex bianconero oggi all'Al Duhail, che scrive su Instagram: 'Con il cuore fratello, sei un soldato', Pjanic, che posta una foto con Matuidi e aggiunge: "Forza fratello, andrà tutto bene". Anche Lapo Elkann ha voluto esprimere la sua vicinanza al francese: "Forza Matuidi, siamo tutti con te​"



Nella gallery de Ilbianconero.com tutte le reazioni social dei giocatori della Juve e non solo in favore di Matuidi.