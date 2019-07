Secondo quanto riporta La Gazzetta dello Sport, Blaise Matuidi sarebbe entrato negli obiettivi di mercato di due club francesi. Psg e Monaco, infatti, avrebbero avanzato le loro offerte per portare il centrocampista in patria. Che sia nel Principato o sotto la Tour Eiffel, la Juventus lo valuta almeno 20 milioni di euro. In attesa di capire se ci sarà spazio nel centrocampo di Sarri, Matuidi si ritaglia il suo palcoscenico sul mercato.