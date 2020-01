C'è da dire che l'occhio del tifoso è stato più lesto degli addetti ai lavori. E c'è da dire che, ora, l'ultimo a doversi ravvedere in qualche modo è Maurizio Sarri. Ah, in bocca al lupo: per lui, Blaise Matuidi ha ancora uno charme micidiale. Altrimenti non avrebbe rispedito Rabiot in panchina per lanciare al suo posto il famoso 'equilibratore', colui che permette a Ronaldo di fare il suo gioco (e cioè di passeggiare, per poi sprintare). Male, malissimo Blaise. Che inizia sfruttando i tentacoli e finisce inciampando nella sua inefficacia tecnica.



I TIFOSI - E' stato Matuidi a far partire l'azione del primo gol, e l'ha fatto con un errore grossolano. Lui a lasciar andare troppo spesso Demme, lui a non innescare praticamente mai Cristiano Ronaldo. Alla faccia del lavoro sporco. I tifosi, oltre a Sarri, hanno individuato in lui il capro espiatorio. In realtà, pure quest'ultima è un'espressione ingiuriosa: Blaise ha dimostrato di essere il punto debole della Juve. E i tifosi puntano il dito soprattutto su di lui.