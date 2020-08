1









Matuidi non ha dubbi. Il più grande di sempre? CR7. Il motivo? Eccolo, raccontato nell'intervista a L'Equipe: "Sono stato compagno di Neymar, Mbappé, Griezmann, Ibrahimovic e Cristiano Ronaldo: chi è il più grande? Sono tutti fantastici per quello che fanno. Ma se devo sceglierne uno, è Cristiano, per tutto quello che ha fatto durante la sua carriera e per quello che sta facendo oggi. E' eccezionale. Sta invecchiando, è vero e ne è consapevole, ma vederlo lavorare come fa, con quello spirito di voler essere sempre il migliore, non ho mai visto una cosa del genere".