Messaggio antirazzismo diche sui social ha condiviso una foto con un messaggio speciale: "No to racism, we are allo one", scrive utilizzando un hashtag e mostrando due braccialetti speciali, uno bianco e uno nero, come quelli che andavano di moda alcuni anni fa, sempre utilizzati per sensibilizzare contro il razzismo. Il centrocampista della Juventus è uno dei calciatori più attivi per sensibilizzare i tifosi contro il razzismo, fenomeno che purtroppo è sempre più diffuso negli stadi di Serie A.