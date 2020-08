Blaise Matuidi ha detto addio alla Juventus dopo tre anni. "Il Covid mi ha fatto riflettere" ha detto il francese; nelle sue priorità viene prima la famiglia. Così il centrocampista ha deciso di lasciare Torino per trasferirsi all'Inter Miami di David Beckham. E insieme a lui saluta l'Italia anche la bella Isabelle, moglie di Blaise e medico osteopata nella vita. Gestisce un centro sportivo per bambini ed è stata lei a curare l'ex giocatore della Juve che nei mesi scorsi era risultato positivo al coronavirus. Insieme hanno tre figli che spesso sono protagonisti degli scatti di Isabelle sul suo profilo Instagram, nel quale però c'è spazio anche per qualche foto più sexy.



