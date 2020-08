La Juventus e Blaise Matuidi stanno ancora definendo gli ultimi dettagli prima dell'annuncio del trasferimento del centrocampista francese all'Inter Miami di David Beckham, intanto, a confermare l'addio di Matuidi, è arrivato anche il saluto di Juan Cuadrado. Il centrocampista ha fatto una storia sul suo profilo Instagram nella quale ha mandato un messaggio al compagno: "Mi mancherai tantissimo mi panita". Nonostante il rinnovo di qualche mese fa Matuidi lascerà la Juve a parametro zero, per andare a giocare in MLS.