Per dimenticare i rumors sul Paris Saint Germain e il Monaco delle passate settimane e scongiurare il pericolo che a gennaio Blaise Matuidi possa accordarsi con un'altra squadra per un trasferimento a parametro zero a giugno 2020, la Juventus è pronta ad avviare la trattativa col suo agente Mino Raiola per prolungare il contratto in scadenza. Da possibile partente a titolare, dal taglio al rinnovo: la società bianconera ha cambiato idea sul futuro del francese. Ne scrive Calciomercato.com.