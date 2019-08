Niente Psg né Monaco: Blaise Matuidi resta alla Juve. La conferma è arrivata dall'entourage del giocatore: come riporta RMC Sport, il francese resterà in bianconero e non verrà escluso dalla lista Champions. Gli agenti del giocatore avrebbero quindi messo la parola fine alla querelle che ha visto Matuidi prima come partente, poi come esubero per quanto riguarda le restrizioni Uefa per la Champions League.