di Nicolò Vallone

Blaise Matuidi è in procinto di trasferirsi all'Inter Miami, mancano i dettagli ma l'accordo per la rescissione con la Juventus non è stato particolarmente difficile da negoziare. E pur parliamo di un giocatore che quest'anno il suo apporto alla causa l'ha pur dato, ma che ha capito e accettato di essere giunto a fine ciclo in bianconero e non si è attaccato all'anno di contratto che ancora lo legava al club. Viene spontaneo fare un confronto col suo compagno di reparto Sami Khedira, che invece ha mostrato ben altro "attaccamento"... UN PO' DIVERSO... - Khedira, invece, il suo contratto fino al 2021 con opzione fino al 2022, da 6 milioni a stagione, ha voluto farlo valere fino in fondo, nonostante un'annata vissuta decisamente in secondo piano. Ha tenuto subito dopo la fine del campionato a comunicare tutta la sua voglia di rimanere alla Juve, suscitando peraltro le ire dei tifosi. Perché la Juventus ha chiaramente bisogno di rinnovarsi, e non può più permettersi di mantenere in organico e a bilancio certi giocatori avanti con l'età e dagli ingaggi onerosi. E lì ci sono due diversi tipi di giocatore: quelli come Matuidi e quelli come Khedira.