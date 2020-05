Blaise Matuidi e Sami Khedira tornano insieme alla Continassa dopo aver trascorso i 14 giorni d'isolamento come previsto dal protocollo per chi è rientrato dall'estero. I due centrocampisti sono attesi oggi al centro sportivo, intanto Tuttosport si è concentrato sul destino opposto dei due giocatori: il francese, infatti, ha già rinnovato il contratto fino al 2021, allungandolo di un'altra stagione; per Khedira invece il discorso è diverso: l'ex Real Madrid è stato messo sul mercato e si aspettano eventuali offerte in arrivo per il centrocampista tedesco.