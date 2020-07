"È una torre di Babele rovesciata", l'entusiasmo del direttore generale di Slatch, Karel Bourgois. Questa applicazione francese di messaggistica istantanea permette ai suoi utenti di dialogare in qualsiasi lingua. Dopo diversi anni di sviluppo, si lancia oggi con l'ambizione di "spingere l'offerta di messaggistica e rivoluzionare i nostri modi di comunicazione". L'applicazione sembra un classico instant messaging, con un elenco di discussioni individuali o di gruppo. Ma a sinistra della tastiera, un pulsante permette di selezionare una lingua tra un centinaio di opzioni. I messaggi inviati vengono quindi tradotti automaticamente. In una conversazione di gruppo, chiunque può inviare messaggi nella propria lingua e questi ultimi appariranno nella lingua. Ci ha creduto, e ha investito, Blaise Matuidi. Che ha lanciato sui suoi social pubblicità e mini spot: uno con Ronaldo e De Ligt raffigurati come icone, l'altro a raffigurare una conversazione con Buffon, che nel finale ha tentato anche un ottimo spagnolo.