Fra le questioni da sciogliere in casa, per quanto riguarda il mercato in uscita, c'è quella relativa a Ve lo abbiamo anticipato in esclusiva su ilBiancoNero.com : con l'arrivo di Adrien Rabiot il classe '87 (anche lui ex PSG) può essere ceduto. Ragionamenti in corso alla Continassa, in attesa di un nuovo incontro con Mino Raiola. Come conferma Sportitalia, senza rinnovo del contratto in scadenza nel 2020, Matuidi sarà con tutta probabilità sacrificato in questa sessione estiva. E al momento è quest'ultima l'ipotesi più concreta.