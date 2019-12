Il tempo stringe, tra qualche giorno Blaise Matuidi sarà libero di trattare con altri club per la prossima stagione. Giocatore fondamentale per Sarri, non ha ancora definitivo il suo futuro con la società. Per questo, secondo Tuttosport, i bianconeri presto potrebbero incontrarsi con il suo agente Mino Raiola per fare chiarezza sulla situazione.