Non ci sono soltanto Paulo Dybala e Mario Mandzukic nel mirino del Manchester United sul mercato. Lo scambio tra l'argentino e Romelu Lukaku è entrato nel vivo, mentre nei primi giorni di agosto si potrà trattare l'arrivo dell'attaccante croato ai Red Devils. Secondo quanto riportato da Tuttosport, però, c'è anche Blaise Matuidi nel mirino dello United, che non è certo di riuscire a chiudere il colpo Sergej Milinkovic-Savic dalla Lazio entro il prossimo 8 agosto, quando chiuderà il mercato in entrata per le squadre di Premier League.