Osteopata e direttrice di un centro di fitness e attività fisica per bimbi e genitori. Oltre che una bellissima donna. Lei è Isabelle Malice, moglie di Blaise Matuidi. Tre anni di matrimonio e altrettanti figli (Myliane, Naëlle e Edene) ma un fidanzamento che dura dai tempi degli studi. E anche una quarantena condivisa col marito, risultato positivo al Covid 19. Il suo profilo Instagram è pieno di foto sue con il marito e coi figli, oltre che di pose individuali nei contesti più diversi, da eventi eleganti, aziendali, fino a tenute sportive in linea con la sua attività professionale. Molto dolce il video che vede lei e il suo bambino esultare ai Mondiali 2018 vinti dalla Francia di papà Blaise. Per lei si prospetta ora una trasvolata oceanica verso la Florida.