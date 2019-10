Blaise Matuidi si è rivelato una lieta sorpresa nell'inizio di stagione della Juventus di Maurizio Sarri, dopo i dubbi estivi che avevano toccato anche il mercato. Una posizione di rilievo che si ripete anche in Nazionale, con Didier Deschamps che non rinuncia al centrocampista bianconero nell'insidiosa trasferta islandese. Ecco la formazione della Francia, in campo tra poco contro l'Islanda: ​Mandanda; Pavard, Lenglet, Varane, Digne; Matuidi, Kanté, Tolisso; Griezmann, Giroud, Coman (4-3-3).