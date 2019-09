Blaise Matudi un scivolata contro il razzismo. Il centrocampista della Juve ha parlato ai microfoni di Sky Sport, schierandosi senza remore di sorta contro un fenomeno che continua a dilagare negli stadi italiani. Il francese ha lanciato un chiaro appello: "Possiamo migliorare, è un dovere. Bisogna combattere il razzismo, negli stadi non deve esserci. Oggi c'è tutto ciò che serve, la tecnologia per punire queste persone che non hanno niente a che fare con il calcio che penalizzano i tifosi venuti a vedere uno spettacolo".



LA CHAMPIONS - "​Conosciamo l’importanza delle partite di Champions League, andiamo a Madrid per cercare il risultato, abbiamo una squadra che può fare grandi cose. Giocare in casa dell’Atletico, che conosciamo bene, non è mai facile: li abbiamo affrontati in amichevole la scorsa estate, ma sarà differente. L’Atletico è una squadra molto difficile da affrontare. Ci sono molte squadre che possono vincere la Champions, e noi siamo fra loro. Tutto può succedere, vogliamo fare qualcosa di grande, affrontando la competizione match dopo match.



RAPPORTO - "Ho un ottimo rapporto con lo staff e con i compagni di squadra, e cerco di dare il mio massimo per raggiungere i nostri obiettivi, che è la cosa più importante".