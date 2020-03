Blaise Matuidi ha dimostrato di essere un equilibratore perfetto nel gioco di Maurizio Sarri, conquistando una centralità insperata ad inizio stagione. Così, come riporta Calciomercato.com, la Juventus studia il piano per il futuro, considerando che il francese andrà in scadenza nel 2021. L'ipotesi è quella del rinnovo, anche perché la Juve vorrebbe evitare di avere un giocatore in scadenza e senza una sostituzione pronta all'uso, ma nelle strategie di Paratici ci sarebbe anche quella di rinnovare il contratto a Matuidi per aumentarne il valore e raggiungere, così, un'altra piccola e preziosa plusvalenza.