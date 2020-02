In un'intervista a Le Figaro, Blaise Matuidi ha parlato del suo momento e di quello della Juventus.



PAURA - "No, la Juve non ha paura di nessuno. Giochiamo per vincere tutte le partite, questa è la regola qui. Lione? Li ho visti spesso giocare e se sono in difficoltà in Ligue 1, sono ancora giocatori di buon livello. Dovremo stare attenti. Pericoli? Li ho visti spesso giocare e se sono in difficoltà in Ligue 1, sono ancora giocatori di buon livello. Dovremo stare attenti".



COME STO - "Ho avuto alti e bassi. Devo lavorare per trovare il mio livello migliore ed essere più regolare. Ci vuole lavoro. Oggi non mi sento ancora in ottima forma. E quando sto meno bene, i miei difetti sono più visibili".



RABIOT - "Qui per far eun passo avanti. E lo fa bene. Quando sei alla Juve, non c'è un piccolo gruppo e c'è concorrenza ovunque. Rabiot è riservato, ma anche positivo e lavoratore".



ATTENZIONE - "Non vivo come un monaco. Sono un po’ fortunato e sto prestando attenzione al mio corpo. Sia in preparazione al mio allenamento, partite ma non trascuro il dopo che è altrettanto importante. Parliamo spesso di piccoli dettagli. La dieta è importante, non ho uno chef, mia moglie cucina molto bene. Quando i più piccoli chiedono di andare al McDonald, ne approfitto".



CRISTIANO - "Ottimo esempio. Quando vedi le stagioni che ha avuto per così tanti anni, non c’è nessun segreto. Ti spinge all’eccellenza, vuoi dare sempre il meglio di te stesso".



FUTURO - "Resto alla Juve. Il mio contratto aveva una clausola che sarà opzionata dal club. Contento di continuare qui, mai avuto dubbi, sentivo la fiducia. La mia famiglia ama Torino. Fino a quando gioco? Finquando il corpo risponde. Non ho lo stesso ritmo di otto anni fa, devo fare sacrifici per rimanere ai massimi livelli. Faccio meno uscite, ho momenti di riposo. Quando non ci sarà l'ambizione, dirò basta".



ALLA JUVE - "Dove sono cambiato è che ho imparato a voler vincere. Sempre, sempre di più. Questo è ciò che mi tiene sotto pressione ai massimi livelli e mi motiva ogni giorno. E alla Juve, mangi, dormi, ti svegli pensando alla vittoria".



PARLARE ITALIANO – "Le mie figlie, che frequentano la scuola internazionale, stanno andando meglio di me. Successivamente, hanno il vantaggio di studiare tutto il giorno, il che non è il mio caso. Solo per i miei figli, sono contento di questa avventura perché saranno ricchi in tutto ciò. A livello culturale, parlare diverse lingue, scoprire un altro universo, è fantastico per loro e non è dato a tutti. È come me che sul campo mi diverto, non rimpiango davvero la mia scelta. Di Torino? Mi piacciono molte cose. Andiamo spesso nei parchi a passeggiare con la famiglia e ci godiamo anche le montagne. I bambini sciano in inverno, trovo la gente calda e gentile. Inevitabilmente parla di calcio, sono appassionati, ma la qualità della vita è buona qui. Cosa mi manca della Francia? La colazione: è incomparabile. In Francia siamo un passo avanti con i cornetti e i dolcetti al cioccolato, mi manca. Ma sopravviviamo e mi permette di adattarmi alla tentazione".



ULTIME - "Prima della Coppa del Mondo in Russia, ho detto che sarebbe stata la mia ultima competizione e sono ancora qui. Vivrò il momento e dopo EURO 2020 faremo il punto. Ne parleremo di nuovo".