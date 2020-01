Matuidi, a Sky Sport, ha parlato di Roma-Juve e delle prossime sfide che attendono i bianconeri.



ROMA - "Sarà una partita difficile, la Roma ha un gioco molto offensivo come noi. Giocheranno a casa, quindi ci sono anche i tifosi a spingerli. Dobbiamo essere pronti a fare una grande partita, per vincere. La Juve, quando gioca, lo fa solo per vincere".



CENTROCAMPO - "Parleremo francese? Le scelte le fa l'allenatore. Siamo giocatori che parlano francese, ci capiremo di più. Giocatori con qualità, dobbiamo essere pronti a fare una bella partita. Dobbiamo crescere, fare di più. Ma la strada è giusta".



in aggiornamento