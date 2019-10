Secondo quanto riportato dalla stampa inglese Tottenham e Manchester United stanno pensando a Blaise Matuidi a parametro zero a fine stagione. Il centrocampista francese è in scadenza di contratto con la Juventus a fine stagione e potrebbe quindi pensare di partire. Durante quest'estate, il nome del mediano è stato tra i più presenti nelle chiacchierate di mercato: la dirigenza bianconera aveva individuato in Matuidi l'uomo da sacrificare per far spazio a un tipo di centrocampo più 'sarrista'. Eppure, il tecnico toscano non solo ha rivitalizzato Blaise: l'ha reso praticamente fondamentale per il suo undici. Il campione del mondo, anche per questo, sta valutando ora il da farsi: non è da escludere l'ipotesi permanenza.