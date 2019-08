Dopo due stagioni nelle quali ha messo insieme 88 presenze condite da 7 goal, Blaise Matuidi sembra destinato a lasciare la Juventus. Difficile trovare una collocazione al francese nel nuovo centrocampo bianconero ideato da Maurizio Sarri. Arrivati Rabiot e Ramsey, con Bentancur ed Emre Can in rampa di lancio ed in attesa che Pjanic diventi l’uomo dei centocinquanta palloni a partita, lo spazio per Matuidi si assottiglia fin quasi a scomparire. Con il contratto in scadenza al 30 giugno 2020, il centrocampista è stato messo sul mercato dalla dirigenza bianconera che spera di ricavare dalla sua cessione una cifra vicina ai 20 milioni di euro. Monaco in Francia e, soprattutto, Manchester United in Inghilterra le destinazioni più probabili.