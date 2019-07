Blaise Matuidi è sul mercato. Il centrocampista francese è rientrato ieri a Torino ma, come riporta Il Corriere dello Sport, è "solo di passaggio". Matuidi, infatti, va in scadenza nel 2020 e non è nei piani di Maurizio Sarri. I bianconeri hanno già parlato con l'agente del calciatore Mino Raiola comunicandogli la volontà di incassare almeno 15 milioni di euro dalla cessione dell'ex PSG che interessa sia al suo vecchio club che al Manchester United.