Vincono sia Portogallo che Francia, con Ronaldo e Matuidi che potranno così ritornare a Torino con il sorriso sulla bocca, dopo questo primo intermezzo con le Nazionali della stagione. Quattro gol per i Blues, con uno subito ai danni dell'Albania: gara cominciata male per la squadra di Reja, che ha visto ritardare l'inizio del match dopo che lo speaker ha sbagliato l'inno, mettendo quello di Andorra. Misunderstanding a parte, Coman si è rivelato essere in grande spolvero, mentre Matuidi ha giocato tutti i 90' minuti a far la spola come sempre tra attacco e difesa.



A segno, invece, Cristiano Ronaldo. Per CR7 è arrivata la rete scacciapensieri, visto che Milenkovic - prossimo avversario della Juventus - aveva accorciato il 2 a 0 iniziale di Carvalho e Guedes (uscito poco prima della rete del 3 a 1 per Joao Felix). Tadic rimette la Serbia in gioco, ma a chiudere i conti, il gol finale di Bernardo Silva sigilla il 4 a 2.



Chiude le maglie della difesa turca, infine, Meri Demiral. Il centrale - promessa della stagione - ha sbattuto la porta in faccia agli sporadici attacchi di Andorra, mentre si è goduto l'assedio dei compagni in attacco da un posto in prima fila. 1 a 0 finale che basta, ma non troppo.