Matuidi e quella partita con il Real Madrid: 'Il rigore non c'era. Allegri ci disse che era orgoglioso'

AFP via Getty Images

Nella sua lunga intervista ai microfoni di Tuttosportha anche ricordato quel suo goal contro il Real Madrid al Bernabeu, valso il 3-0 dellaprima dell'espulsione di Gigi Buffon: "Non direi che è stato il più importante, perché alla fine non è bastato alla squadra per passare il turno. È stata una serata particolare: dovevamo ricordare al mondo che squadra fosse la Juve e penso che lo abbiamo fatto, giocando un match fantastico. Poi ci fu quel rigore su Vazquez… Forse con le regole del Var di oggi non sarebbe andata a finire così".

Matuidi e quella partita con il Real Madrid

- "Direi proprio di no (ride ndr). Nello spogliatoio a fine partita c’era molto nervosismo: avevamo messo in difficoltà il Real segnandogli tre goal al Bernabeu. Una roba non proprio da tutti in quel periodo. Allegri ci disse che era orgoglioso di quello che avevamo fatto e che avremmo dovuto continuare così in campionato".