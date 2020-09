Prima Pjanic, poi Matuidi. Perché si resta sempre bianconeri, c'è davvero poco da fare. I due ex giocatori della Juventus hanno voluto mostrare la loro vicinanza ai vecchi compagni attraverso dolci stories Instagram. Ha iniziato il bosniaco, fresco di passaggio e di debutto - seppur non ufficiale - con il blaugrana del Barcellona. "In bocca al lupo Juventus", il messaggio di Mire. A cui ha fatto seguito il post di complimenti arrivato da Blaise Matuidi: "Grande debutto Juventus... in bocca al lupo per la stagione". Insomma, momenti molto belli e ricordi certamente felici. La Juve riparte con le energie positive dei vecchi calciatori.